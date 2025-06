LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | alle 14.30 il via della prima frazione

Appuntamento imperdibile con il Giro di Svizzera 2025, in diretta alle 14:30 per la prima tappa! Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e scoprire chi salirà sul podio di oggi. Con protagonisti di alto livello come Almeida e O’Connor, ogni pedalata promette emozioni e sorprese. Restate con noi, perché questa frazione potrebbe già decidere le sorti della corsa!

14.20 Diversi i nomi interessanti presenti in Svizzera. Per la classifica generale, i candidati principali sono Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) e Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale): in particolar modo va tenuto d'occhio il portoghese, già vittorioso ai Baschi e in Romandia in stagione. Kevin Vauquelin (Groupama-FDJ) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana) gli outsider per il successo finale. Per la vittoria di tappa, occhio principalmente ad Arnaud De Lie (Lotto). 14.15 La frazione odierna si svolgerà nei dintorni della cittadina di Küssnacht, luogo di partenza e d'arrivo della tappa iniziale.

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida favorito per la classifica? - Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro di Svizzera 2025, l'evento che segna l'inizio di un emozionante percorso verso il Tour de France.

