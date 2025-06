LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo 3’30 di ritardo per il gruppo dalla fuga

Restate connessi per vivere ogni istante dell’emozionante tappa della Giro di Svizzera 2025, dove la suspense cresce a ogni chilometro. Con condizioni meteo avverse e battaglie serrate tra i favoriti, l’adrenalina si fa palpabile. Solo 40 km al traguardo, chi riuscirà a imporsi in questa sfida epica? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un secondo di questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 Ora le condizioni meteo sono pessime: piove a dirotto e anche la visibilità è diminuita. 16.34 Le due classifiche dei due Tissot KM. 1 SWIFT Ben 3” 2 ALAPHILIPPE Julian 2” 3 CASTRILLO Pablo 1” 1 SIMMONS Quinn 3” 2 ALAPHILIPPE Julian 2” 3 SWIFT Ben 1” 16.33 40 km al traguardo. 16.30 Pochi chilometri al secondo passaggio sul traguardo. 16.28 Il gruppo viaggia compatto, con la UAE Emirates che si è incaricata del compito di avvicinarsi il più possibile a quelli davanti. 16.25 Ora il gruppo inizia a guadagnare qualcosina sugli uomini di testa. 16.24 Meno di 50 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, 3’30” di ritardo per il gruppo dalla fuga

In questa notizia si parla di: diretta - traguardo - giro - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al traguardo, Paleni e Van der Hoorn credono al successo - Siamo in diretta con la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Manca solo un chilometro al traguardo, Paleni e Van der Hoorn sono pronti a strappare la vittoria.

Nuovo episodio di Triciclo, realizzato in collaborazione con Granfondo Livigno Alé Il 28 giugno vivi l’energia della @granfondolivignoale! Due percorsi mozzafiato tra Italia e Svizzera, salite leggendarie come l’Umbrail e il Bernina, e il traguard Vai su Facebook

Giro di Svizzera femminile: Gstaad-Oberkirch, dove vedere in diretta tv e streaming la 2ª tappa (13 Giugno); Pogacar nella storia: suo il Mondiale, come Merckx; Giro di Svizzera: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 1^ tappa a Küssnacht (oggi domenica 15 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica e streaming video tv oggi domenica 15 giugno: orario, percorso e vincitore 1^ tappa Küssnacht- Da ilsussidiario.net