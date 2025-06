LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard attacca subito

Resta aggiornato sul live del Giro del Delfinato 2025: oggi assistiamo a un emozionante attacco di Vingegaard, seguito da grandi protagonisti come Martin, Higuita e Foss. La battaglia è aperta e ogni secondo conta! Clicca qui per non perdere nemmeno un istante di questa avvincente tappa, dove la sfida tra i campioni si fa sempre più intensa e sorprendente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Si muovono anche Guillaume Martin (Groupama – FDJ), Sergio Higuita (XDS Astana Team), Tobias Foss (INEOS Grenadiers), Jake Stewart (Israel – Premier Tech), Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team). 14.02: ADDIRITTURA SI MUOVE ANCHE JONAS VINGEGAARD! 14.00: Si sono aggiunti anche Mathieu Van der Poel ((Alpecin – Deceuninck), Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech) e Jordan Jegat (Team TotalEnergies). 13.57: In fuga ci sono Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-hansgrohe), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Enric Mas (Movistar), Ivan Rome (Movistar). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca subito

