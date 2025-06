LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Van der Poel al comando Gruppo a 3?

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025: emozioni, sorprese e battaglie epiche sul percorso! Mathieu Van der Poel guida il gruppo, mentre gli atleti affrontano la pioggia e le sfide della Côte d’Aussois. Restate sintonizzati per aggiornamenti live e scoprite chi prenderà il comando nella tappa di oggi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 I corridori stanno correndo sotto una leggera pioggia. 15:54 Il gruppo si avvicina alla Côte d’Aussois (6.3km al 6.1%). 15:51 Il vantaggio del fuggitivo è di 1’05” sui primi inseguitori e di 2’58” sul gruppo. 15:48 Meno di 3 chilometri alla Côte d’Aussois (6.3km al 6.1%). 15:47 L’olandese Mathieu Van der Poel passa pri mo sul GPM della Côte de Saint-André. 15:44 Siamo a 45 chilometri dall’arrivo. 15:41 Manca meno di un chilometro alla vetta della Côte de Saint-André. 15:40 La velocità media aggiornata è di 38,6 kmh. 15:37 Il vantaggio di Van der Poel sui primi inseguitori è di 45”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel al comando. Gruppo a 3?

