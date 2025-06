LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | undici uomini al comando inizia il Mont-Cenis

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con un emozionante attacco sul Mont Cenis, mentre i migliori corridori si sfidano in una battaglia senza esclusione di colpi. Con undici uomini al comando e la corsa che entra nel vivo, ogni secondo conta in questa tappa cruciale. Resta sintonizzato per vivere ogni istante di questa avvincente gara in diretta e scoprire chi sarà a conquistare la vetta. La suspense è alle stelle: non perdere neanche un aggiornamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Ancora 7 uomini al comando. 16.36 La UAE Team Emirates XRG si mette in testa al gruppo maglia gialla. 16.35 Attacco di Sepp Kuss davanti. 16.33 Forcing della Uno-X Mobility, gruppo ora a 1’25”. 16.33 Inizia il Mont-Cenis (9,7 km al 7% di pendenza media). 16.32 10 uomini in testa. 16.30 I fuggitivi vedono Van der Poel. 16.27 Tra 5 chilometri inizierà la scalata verso il Mont-Cenis. 16.24 20 chilometri alla conclusione. 16.21 Scende anche il distacco del gruppo, ora a 2’10”. 16.18 Inseguitori a 50?. 16.14 Breve discesa. 16.11 2’35” il ritardo del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini al comando, inizia il Mont-Cenis

