LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | svariati attacchi ad inizio tappa

Segui in tempo reale l’emozionante Giro del Delfinato 2025, dove i corridori sono già impegnati in continui attacchi e strategie mozzafiato. La battaglia è aperta: chi emergerà vincitore tra le sfide sulle montagne e gli scatti decisivi? Restate sintonizzati e cliccate qui per gli aggiornamenti live, perché ogni secondo potrebbe cambiare il volto di questa spettacolare tappa. La corsa è appena iniziata, e la suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53: Attacco di dieci corridori nuovamente. 13.50: C’è stato l’attacco di Van der Poel insieme a Ben Healy (EF-Education) 13.46: Ripreso subito Van der Poel, che ha provato poi una nuova accelerazione in gruppo. 13.44: Attacco di Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck). 13.42: Il gruppo ha superato il primo GPM di Côte d’Aiton. Adesso affronterà la Côte de Saint Georges-d’Hurtieres 13.39: L’altimetria della tappa di oggi 13.35: Subito verrà affrontata la Côte d’Aiton (1,3km con pendenza media dell’8.2%). 13.32: La tappa è ufficialmente iniziata. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: svariati attacchi ad inizio tappa

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - delfinato

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Ottava Tappa - X Vai su X

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la quarta frazione! Sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard! Si parte alle 14:15 Vai su Facebook

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 8^ tappa a Val Cenis (oggi 15 giugno); Giro del Delfinato 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv; LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 8^ tappa a Val Cenis (oggi 15 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica e streaming video Rai oggi domenica 15 giugno: orario, percorso e vincitore 8^ tappa a Val Cenis. Segnala ilsussidiario.net