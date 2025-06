LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar può lasciare ancora il segno sulle alpi

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta dell’ultima tappa del Giro del Delfinato 2025, un appuntamento imperdibile che decide il destino di questa edizione. Con le Alpi come sfondo, la battaglia tra i grandi campioni si infiamma, e Pogacar sembra pronto a lasciare ancora il segno. Rimanete con noi per non perdere neanche un momento di questa emozionante conclusione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ ottava ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77edizione, è il test per eccellenza in vista del Tour de France. Oggi verrà affrontata un’ultima frazione ardua sulle alpi, che rivelerà il vincitore finale del Delfinato. Le ultime due frazioni sono state dominate da Tadej Pogacar che ha staccato tutti prendendosi la maglia gialla. Ieri il fuoriclasse sloveno ha attaccato a 12 chilometri dall’arrivo, conquistando la vittoria davanti ad uno stoico Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può lasciare ancora il segno sulle alpi

In questa notizia si parla di: delfinato - diretta - giro - tappa

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, e oggi Jonathan Milan si impone in volata con estrema implacabilità.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Settima Tappa Vai su X

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la quarta frazione! Sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard! Si parte alle 14:15 Vai su Facebook

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: in strada per la 6^ tappa! Oggi 13 giugno; Pogacar l'alieno! Tripletta sontuosa a Valmeinier, maglia gialla in cassaforte; VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 7 Giro del Delfinato 2025.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 7^ tappa, sempre più giallo! 14 giugno

Da ilsussidiario.net: Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica e streaming video Rai oggi sabato 14 giugno: Tadej Pogacar vincitore 7^ tappa a Valmeinier 1800.