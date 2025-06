LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar chiuderà in bellezza sulle Alpi?

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025! Oggi, sulla spettacolare scena delle Alpi, si deciderà tutto: Pogacar pronto a chiudere in bellezza questa emozionante corsa a tappe. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, scatti di adrenalina e momenti da brivido: la sfida finale sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Subito verrà affrontata la Côte d’Aiton (1,3km con pendenza media dell’8.2%). 13.32: La tappa è ufficialmente iniziata. 13.30: Buongiorno cominciamo la diretta dell’ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ ottava ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77edizione, è il test per eccellenza in vista del Tour de France. Oggi verrà affrontata un’ultima frazione ardua sulle alpi, che rivelerà il vincitore finale del Delfinato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar chiuderà in bellezza sulle Alpi?

