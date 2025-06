LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Martinez vince l’ultima tappa a Pogacar la generale

Segui in tempo reale l’emozionante tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, Lenny Martinez conquista l’ultima frazione a Pogacar, mentre Vingegaard tenta di resistere alla pressione. La battaglia tra i grandi continui a infiammare le strade di questa spettacolare corsa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire tutti i dettagli di questa emozionante giornata di ciclismo!

17.07 Pogacar ha voluto controllare l'ultima tappa, Vingegaard ha inizialmente provato a fare la differenza ma è stato sempre seguito dalla maglia gialla. 17.06 Nona vittoria in carriera per il corridore della Bahrain-Victorious. 17.05 Vingegaard conclude davanti a Pogacar. Quinto Jorgensonn. 17.04 VINCE LENNY MARTINEZ!!!! 17.04 Ultimi metri per il francese. 17.04 Dietro Vingegaard e Pogacar non spingono più. 17.03 Ultimo chilometro per Lenny Martinez!!! 17.02 2 chilometri al termine! 17.01 Martinez deve continuare a spingere. Ancora 35? di vantaggio.