LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Martinez in testa Pogacar marca stretto Vingegaard

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con emozioni mozzafiato sulla tappa di oggi, dove i grandi nomi del ciclismo internazionale si sfidano in un finale infuocato. Martinez guida la corsa, mentre Pogacar e Vingegaard danno vita a un duello epico. Resta aggiornato in tempo reale per non perdere neanche un attimo di questa battaglia mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Kuss si mette al lavoro per il danese. Lo marca stretto Pogacar. 16.54 Si muove Vingegaard! Pogacar si mette a ruota. 16.53 2 chilometri allo scollinamento. 16.50 Scatta Lenny Martinez, Mas non risponde. 16.5o Lipowitz in difficoltà. 16.49 Attacca Remco Evenepoel, lo seguono Pogacar e Vingegaard. 16.47 1’15” il ritardo del gruppo maglia gialla. 16.45 10 chilometri al termine. 16.43 Attacca Johannessen in gruppo. 16.42 Nuova accelerata dello spagnolo. Solo Lenny Martinez tiene testa. 16.41 Scatta Enric Mas in testa. Lo seguono Healy e Martinez. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Martinez in testa, Pogacar marca stretto Vingegaard

