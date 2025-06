LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in undici al comando Gruppo a 2’15

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, con aggiornamenti continui sulla tappa di oggi! Gli undici battistrada al comando stanno dando spettacolo, con un vantaggio di oltre due minuti. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterĂ questa emozionante frazione e come evolverĂ la corsa nelle ultime battute. Non perdere neanche un istante di questa avvincente gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Il vantaggio degli undici al comando è di 2’15”. 15:16 Il danese Magnus Cort ((Uno-X Mobility) sta tirando il gruppo. 15:13 Il britannico Jake Stewart(Israel – Premier Tech) è stato ripreso dal gruppo. 15:10 L’irlandese Archie Ryaan (EF Education – EasyPost) ha abbandonato la corsa. 15:07 Mancano poco meno di 70 chilometri alla fine della corsa. 15:o4 Il britannico Jake Stewart(Israel – Premier Tech) si stacca dai battistrada ed ora insegue con 5” di ritardo gli ex compagni di fuga. 15:01 Il belga Ludovic Robeet(Cofidis) ha abbandonato la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in undici al comando. Gruppo a 2’15”

