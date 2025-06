LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici al comando Gruppo a 3?

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, con il gruppo che si avvicina alla Côte du Bochet e riduce il divario a soli 3’15”. Enric Mas si distingue tra i favoriti, mentre la corsa si fa sempre più emozionante. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa battaglia epica sulle strade francesi. La suspense è alle stelle—non perdere nemmeno un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:40 Il gruppo guadagna terreno e riduce il divario a 3’15”. 14:37 Il gruppo si avvicina alla Côte du Bochet, prima categoria di 1.8km al 6.4%. 14:34 Lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team è il corridore meglio piazzato in classifica nel gruppo di testa con 7’43” di ritardo da Tadej Pogacar. 14:31 La velocità media aggiornata è di 40,6 kmh. 14.28: I fuggitivi hanno quattro minuti di vantaggio sul gruppo. 14.24: Julien Bernard è uscito dal gruppo e si trova ad un minuto e mezzo dai battistrada. 14.21: Mancano 100 chilometri alla fine della tappa. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici al comando. Gruppo a 3?

