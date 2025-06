LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in dodici al comando Gruppo a 2’30

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025! Rimanete con noi per seguire ogni emozionante aggiornamento, dal calo di alcuni protagonisti alle strategie degli atleti in corsa. La tappa si sta svelando come un’avvincente sfida tra i migliori, con sorprese e colpi di scena all’orizzonte. Restate sintonizzati per scoprire chi conquisterà la vetta e come si evolverà questa giornata cruciale del ciclismo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Il belga Ludovic Robeet(Cofidis) ha abbandonato la corsa. 14:58 Lo sloveno Domen Novak della UAE Team Emirates – XRG si è staccato dal gruppo. 14:55 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 2’23”. 14:52 Cambio di bici per l’olandese Mathieu Van der Poel(Alpecin – Deceuninck). 14:49 Il francese Julien Bernard della Lidl-Trek è stato ripreso dal gruppo. 14:46 Sono stati giĂ percorsi 856 metri di dislivello sui 3530 in programma. 14:43 La  Uno-X Mobility sta tirando il gruppo. 14:40 Il gruppo guadagna terreno e riduce il divario a 3’15”. 14:37 Il gruppo si avvicina alla  CĂ´te du Bochet, prima categoria di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici al comando. Gruppo a 2’30”

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - giro - delfinato

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

#GiroDelDelfinato - LIVE Giro del Delfinato 2025: tappa di oggi in diretta! Cinque in testa, gruppo a un minuto. Chi prenderĂ il comando? Segui con noi! - X Vai su X

Non ci gira troppo attorno Tadej Pogacar e subito dopo la cronometro del Giro del Delfinato ammette di aver commesso un errore. Vai su Facebook

LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare; Giro del Delfinato 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv; LIVE! Tappa regina in Francia: Pogacar sfida Vingegaard ed Evenepoel.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 8^ tappa a Val Cenis (oggi 15 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica e streaming video Rai oggi domenica 15 giugno: orario, percorso e vincitore 8^ tappa a Val Cenis. Secondo ilsussidiario.net