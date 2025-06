LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | dodici in fuga con quasi tre minuti sul gruppo

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025: una tappa vibrante e ricca di emozioni! I fuggitivi stanno dando spettacolo, con dodici atleti in fuga e quasi tre minuti di vantaggio sul gruppo. La battaglia è aperta, e ogni secondo conta. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi si aggiudicherà questa sfida epica lungo le strade del Delfinato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24: Julien Bernard è uscito dal gruppo e si trova ad un minuto e mezzo dai battistrada. 14.21: Mancano 100 chilometri alla fine della tappa. 14.17: I fuggitivi hanno quasi due minuti di vantaggio. 14.14: Inizio di tappa davvero scoppiettante. 14.11: Andiamo a ricapitolare chi sono i fuggitivi. Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-hansgrohe), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Enric Mas (Movistar), Ivan Romeo (Movistar), Mathieu Van der Poel ((Alpecin – Deceuninck), Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech) e Jake Stewart (Israel – Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: dodici in fuga con quasi tre minuti sul gruppo

