LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attacco di Van der Poel Gruppo a 3?

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, un emozionante spettacolo di resistenza e strategia. La tappa di oggi si infiamma con l’attacco di Van der Poel, che tenta di seminare il gruppo! Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale, dettagli sui punteggi e le azioni più spettacolari di questa corsa unica nel suo genere. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per vivere l’adrenalina del momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Lenny Martinez della Bahrain-Victorious ha vinto lo sprint del GPM di Col de Beaune. 15:28 Il vantaggio di Van der Poel è di una ventina di secondi sugli ex compagni di fuga e di 3? sul gruppo. 15:25 Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) attacca in prossimità dello sprint intermedio. 15:22 Sono stati percorsi 1586 metri di dislivello sui 3530 previsti. 15:19 Il vantaggio degli undici al comando è di 2’15”. 15:16 Il danese Magnus Cort ((Uno-X Mobility) sta tirando il gruppo. 15:13 Il britannico Jake Stewart(Israel – Premier Tech) è stato ripreso dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Van der Poel. Gruppo a 3?

