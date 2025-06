LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | primo podio per Antonelli! Incidente tra le McLaren fuori Norris! Trionfa Russell Ferrari inesistente

Il Gran Premio del Canada 2025 è vivo e vibrante: emozioni, incidenti e un sorprendente primo podio per Antonelli! La corsa si infiamma tra collisioni clamorose e sorpassi mozzafiato, mentre Russell conquista la vittoria sotto gli occhi del mondo.

21.49 Questo l'incidente tra Piastri e Norris Piastri and Norris come together in Canada! Here's the collision between the two McLarens #F1 #CanadianGP pic.twitter.comsKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025 21.47 Questa la classifica del Mondiale piloti 2025 dopo 10 gare: 1 Oscar Piasti 198 2 Lando Norris 176 3 Max Verstappen 155 4 George Russell 136 5 Charles Leclerc 104 6 Lewis Hamilton 79 7 Andrea Kimi Antonelli 63 8 Alexander Albon 42 9 Esteban Ocon 22 10 Isaack Hadjar 21 11 Nico Hulkenberg 20 12 Lance Stroll 14 13 Carlos Sainz 13 14 Pierre Gasly 11 15 Yuki Tsunoda 10 16 Fernando Alonso 8 17 Oliver Bearman 6 18 Liam Lawson 4 19 Gabriel Bortoleto 0 20 Franco Colapinto 0

F1: Gp Canada, Russell miglior tempo nelle seconde libere davanti a Norris - Nel cuore del Gran Premio del Canada, la seconda sessione di libere ha regalato emozioni e sorprese. Con un tempo di 1:12.

Lando Norris è stato il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del GP del Canada di F1. Il pilota britannico ha chiuso davanti Charles Leclerc, che si è ripreso dopo l'incidente di ieri. Alle sue spalle George Russell che completa la Top3, mostrando Vai su Facebook

