LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della gara Ferrari chiamata alla rimonta

Il Gran Premio del Canada 2025 sta per prendere il via, e la tensione è alle stelle! La Ferrari arriva con rinnovata fiducia e la speranza di conquistare un podio che manca ormai da troppo tempo. I primi giorni del weekend hanno mostrato segnali promettenti, ma ora tutto si deciderà in pista. Riuscirà la Scuderia di Maranello a mettere in scena la rimonta tanto attesa? Clicca qui per aggiornamenti live e segui ogni istante della gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 Nei primi due giorni del weekend canadese la scuderia di Maranello ha dimostrato di aver fatto alcuni passi in avanti e di essere più vicina alle avversarie. La rossa non è riuscita a concretizzare quanto fatto vedere di buono ed è chiamata a rimontare per centrare il terzo podio consecutivo dopo quello di Monte-carlo, secondo posto di Leclerc, e Barcellona, quando il monegasco è arrivato terzo. 19.43 La Ferrari è chiamata ad una gara in rimonta: la prima rossa sulla griglia di partenza è la numero 44 di Lewis Hamilton che partirà dalla quinta casella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara, Ferrari chiamata alla rimonta

