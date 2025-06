LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Norris e Lecerc provano a far saltare il banco

GIRO 2670 L'ingegnere comunica a Leclerc che nei prossimi tre giri decideranno se fare piano B o C. GIRO 2570 Russell arriva in scia a Leclerc. Il distacco tra i due è di 0.696 GIRO 2570 Viene detto a Leclerc di andare sul piano B ma il monegasco chiede il piano C. GIRO 2470 Rientra ai box Albon che è stato sorpassato da quasi tutti i piloti in pista GIRO 2470 Hamilton sta facendo tanta fatica in questo momento. Il britannico sta girando 4 decimi più lento di Norris e Leclerc che hanno 15 giri in più sulle loro gomme. GIRO 2370 Bortoleto quasi tampona Albon che sta girando in 1:20.

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

