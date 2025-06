LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Mclaren contro tutti chi avrà la meglio? Alle 20.00 il semaforo verde

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in tempo reale del GP del Canada 2025! Tra sfide mozzafiato, sorpassi audaci e la battaglia di titani tra McLaren e gli avversari, tutto è pronto per un weekend che promette scintille a Montreal. Restate con noi per aggiornamenti continui, analisi e momenti clou di questa gara che si preannuncia indimenticabile. Pronti a tuffarvi nel cuore dell’azione? La corsa sta per iniziare, e il semaforo verde è alle porte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23 Alle 20.00 scatterà il semaforo verde del GP del Canada. Si preannuncia una gara pazza a Montreal con le scuderie che hanno dimostrato di essere tutte molto vicine sul circuito Gilles-Villeneuve. 19.20 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. È il giorno della gara a Montreal: i 20 piloti si daranno battaglia lungo il circuito Gilles-Villeneuve per diventare il nuovo re del circuito canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Mclaren contro tutti, chi avrà la meglio? Alle 20.00 il semaforo verde

canada - diretta - semaforo - verde

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

