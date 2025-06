LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | bagarre Norris-Piastri Antonelli intravede il podio

Vivi l’adrenalina del Gran Premio del Canada 2025 in tempo reale! La bagarre tra Norris, Piastri e Antonelli infiamma il circuito, con il podio ancora tutto da decidere. Sei pronto a non perdere neanche un colpo? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire come si chiuderà questa emozionante corsa, ormai alle battute finali. L’azione è al massimo: il rush finale sta per scrivere il suo capitolo più entusiasmante!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 6970 Questa la classifica ad un giro dal termine. Con ogni probablità si chiuderà dietro safety car: 1 George Russell Leader 2 Max Verstappen +1.161 3 Kimi Antonelli +2.036 4 Oscar Piastri +4.359 5 Charles Leclerc +10.244 6 Lewis Hamilton +49.865 7 Fernando Alonso +82.281 8 Nico Hulkenberg +85.413 9 Esteban Ocon 1 L 10 Carlos Sainz 1 L 11 Oliver Bearman 1 L 12 Yuki Tsunoda 1 L 13 Franco Colapinto 1 L 14 Gabriel Bortoleto 1 L 15 Pierre Gasly 1 L 16 Isack Hadjar 1 L 17 Lance Stroll 1 L GIRO 6870 Nel team radio Norris si è preso le proprie responsabilità per l’errore commesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: bagarre Norris-Piastri, Antonelli intravede il podio

In questa notizia si parla di: diretta - piastri - antonelli - canada

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

George Russell chiude in testa la seconda sessione di prove libere in Canada Si riaffaccia nei piani alti la McLaren con Lando Norris secondo. Bene Antonelli, 3°. Quarta piazza per Albon, poi Alonso. 6° Piastri davanti a Sainz, Hamilton e Verstappen. w Vai su Facebook

#F1 - Stanno per iniziare le #FP1 in #Canada. #McLaren e #Mercedes con degli aggiornamenti. #Ferrari attende #formula1 #canadiangp #news #newsf1 #norris #piastri #hamilton #leclerc #tsunoda #verstappen #redbull #antonelli #russell #fia #tech #live #P Vai su X

GP Canada: capolavoro Russell su Verstappen, Antonelli a podio! Norris tampona Piastri, Leclerc 5°, Hamilton 6°; F1 GP Canada, la gara in diretta LIVE: scontro fraticida tra le McLaren, Norris out, Kimi Antonelli vede il suo primo podio in F1; GP Canada 2025, Gara: Verstappen attacca Russell, Antonelli supera Piastri al via! – DIRETTA.

F1 GP Canada, la gara in diretta LIVE: Russell chiude su Verstappen, Antonelli supera Piastri. Ferrari cauta - Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Piastri dopo le qualifiche. Secondo fanpage.it