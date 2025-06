LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Antonelli supera Piastri in partenza Leclerc cerca l’azzardo

Segui in tempo reale il Gran Premio di Canada 2025 di Formula 1: emozioni, sorpassi e strategie che tengono con il fiato sospeso. Antonelli si distingue in partenza, mentre Leclerc gioca d’azzardo per ottimizzare le gomme. Resta aggiornato sui progressi dei piloti e scopri chi domina questa corsa ricca di adrenalina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni goccia di emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 1070 Continua a guadagnare Antonelli!! L’azzurro ora è a 1.094 da Verstappen che invece è a 1.903 da Russell GIRO 970 Si accende Leclerc che per la prima volta gira sui tempi dei migliori. Il monegasco potrebbe aver optato per una lenta introduzione della gomma per salvaguardare la vita dei suoi pneumatici ed allungare lo stint GIRO 870 Buon avvio di gara di Alonso che è costantemente in zona DRS con Hamilton. Lo spagnolo è a 0.856 dal pilota britannico GIRO 870 Rivediamo insieme la partenza del GP del Canada 2025: George Russell gets the launch he was hoping for The lights go out in Canada! #F1 #CanadianGP pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Antonelli supera Piastri in partenza, Leclerc cerca l’azzardo

In questa notizia si parla di: diretta - antonelli - leclerc - canada

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: incubo Italia. Fuori le due Ferrari e Antonelli in Q2 - Siamo in diretta dal Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025, un incubo per la Ferrari con entrambe le scuderie eliminate.

[#F1] Russell ottiene il miglior tempo nelle Libere 2 del GP del Canada precedendo altre 6 monoposto motorizzate Mercedes. Norris secondo davanti a un ottimo Antonelli. Hamilton ottavo davanti a Verstappen. Stroll a muro e Leclerc non gira. Vai su Facebook

#F1 - Stanno per iniziare le #FP1 in #Canada. #McLaren e #Mercedes con degli aggiornamenti. #Ferrari attende #formula1 #canadiangp #news #newsf1 #norris #piastri #hamilton #leclerc #tsunoda #verstappen #redbull #antonelli #russell #fia #tech #live #P Vai su X

F1 GP Canada, la gara in diretta LIVE: Russell chiude su Verstappen, Antonelli supera Piastri. Ferrari cauta; DIRETTA F1, GP Canada 2025: LIVE Gara; F1 Gp Canada: le qualifiche in diretta. Pole di Russell davanti a Verstappen e Piastri. Hamilton 5°, Leclerc 8°.

F1 diretta GP Canada LIVE Montreal: Russell e Verstappen prima fila pericolosa, Hamilton e Leclerc per la rimonta - Il racconto in diretta del GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta sport.virgilio.it