LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Antonelli in lotta per il podio tanti dubbi sulla strategia Ferrari

Vivi l’emozione del GP del Canada 2025 in diretta, con antonelli in corsa per il podio e tanti dubbi sulla strategia Ferrari. Tra sorpassi, strategie audaci e battaglie mozzafiato, ogni giro porta nuove emozioni e suspense. Resta aggiornato su tutto ciò che sta accadendo, perché in questa corsa niente è deciso fino all’ultimo. CLICCA QUI per seguire la diretta e non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare gara!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 6070 Norris è a 0.668 da Piastri. Il britannico attaccherà il compagno di squadra? GIRO 5970 Torna ad allungare Russell che riporta il vantaggio su Verstappen a 1.874 GIRO 5970 Norris è più vicino a Piastri di quando l’australiano non lo sia da Antonelli! GIRO 5870 Rientrano ai box Ocon e Sainz per la prima sosta della loro gara. Forse era possibile provare qualcosa di diverso con Leclerc. GIRO 5870 Norris ha ripreso Piastri! Il distacco tra i due è di 1.083 e di mezzo c’è un doppiato GIRO 5870 Antonelli è a 1.992 da Verstappen che a sua volta si è riportato a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Antonelli in lotta per il podio, tanti dubbi sulla strategia Ferrari

GIORNATA 'NO' PER LECLERC IN CANADA Giornata totalmente da dimenticare per Charles Leclerc: dopo il botto a inizio FP1, la sua Ferrari SF-25 ha riportato danni al telaio che lo obbligano a restare ai box anche durante le FP2 #F1 #Ferrari #Leclerc Vai su Facebook

F1 diretta GP Canada LIVE: Leclerc ai box, tutto da rifare. Russell-Verstappen per la vittoria, Kimi per il podio; F1 | GP Canada, Gara: la cronaca LIVE; F1 GP Canada, la gara in diretta LIVE: Russell chiude su Verstappen, Antonelli supera Piastri.

Diretta Formula 1/ Gara live streaming video tv, cronaca e vincitore (Gp Canada 2025 Montréal, 15 giugno) - Diretta Formula 1 gara live video streaming tv: nel Gp Canada 2025 Montréal George Russell scatta dalla pole position, chi sarà il vincitore? Riporta ilsussidiario.net