LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Antonelli in lotta con Verstappen Leclerc insegue le Mclaren

Segui la suspense del Gran Premio del Canada 2025 in diretta live, con Antonelli che sfida Verstappen e Leclerc che tallona le McLaren. Le emozioni sono alle stelle mentre i piloti si contendono ogni centimetro di asfalto. Resta aggiornato su tutte le strategie e i sorpassi: clicca qui per non perdere neanche un istante di questa spettacolare corsa!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 5370 Antonelli è a 1.419 da Verstappen, l’italiano sta provando ad entrare in zona DRS GIRO 5270 Piastri è a 1.019 da Antonelli che sta provando ad avvicinarsi a Verstappen. GIRO 5270 Antonelli deve lottare con Piastri per difendere la terza posizione virtuale. GIRO 5170 Si accendono i tempi dei due Mclaren! Piastri è a 1.308 da Antonelli, Norris a 4.343 dal compagno di scuderia GIRO 5070 Sainz è in decima posizione. Lo spagnolo è partito in sedicesima posizione con gomme dure e non si è ancora fermato GIRO 5070 Probabilmente Leclerc rimarrà fuori ancora 34 giri per poter avere una gomma più fresca nel finale GIRO 4970 10 secondi di penalità per Stroll GIRO 4970 Ritiro di Albon che però ha parcheggiato la macchina già fuori dalla pista prima di curva 10 GIRO 4880 Verstappen è a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Antonelli in lotta con Verstappen, Leclerc insegue le Mclaren

In questa notizia si parla di: antonelli - verstappen - diretta - canada

F1: la McLaren domina anche la FP3 ad Imola. In risalita Verstappen e Antonelli. Ferrari balbettante - La McLaren si conferma leader anche nella FP3 del GP dell’Emilia Romagna, tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

George Russell chiude in testa la seconda sessione di prove libere in Canada Si riaffaccia nei piani alti la McLaren con Lando Norris secondo. Bene Antonelli, 3°. Quarta piazza per Albon, poi Alonso. 6° Piastri davanti a Sainz, Hamilton e Verstappen. w Vai su Facebook

#F1 - Stanno per iniziare le #FP1 in #Canada. #McLaren e #Mercedes con degli aggiornamenti. #Ferrari attende #formula1 #canadiangp #news #newsf1 #norris #piastri #hamilton #leclerc #tsunoda #verstappen #redbull #antonelli #russell #fia #tech #live #P Vai su X

F1 GP Canada, la gara in diretta LIVE: Russell marca Verstappen, McLaren prova l'azzardo con la strategia. Leclerc in disaccordo con la Ferrari; F1, GP Canada 2025: diretta live gara; F1 diretta GP Canada LIVE: Leclerc in testa ma deve ancora fermarsi, Hamilton alla deriva.

F1 diretta GP Canada LIVE: primo pit stop, Norris e Leclerc davanti con le gomme dure - Il racconto in diretta del GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it