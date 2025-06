LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Antonelli a caccia di Verstappen Leclerc insegue le Mclaren

Segui in diretta il live del GP di Canada 2025, tra emozioni e duelli ad alta velocità! Antonelli sfida Verstappen, Leclerc tallona le McLaren e Norris si distingue con il giro più rapido. Con aggiornamenti continui, non perderti l’azione che infiamma il circuito di Montreal. Preparati a vivere ogni sorpasso e ogni strategia: clicca qui per aggiornare la diretta e scoprire cosa accadrà nei prossimi giri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 3570 Giro veloce di Norris in 1:15.002. Il britannico è a 6.687 secondi da Piastri GIRO 3470 Russell sta facendo il vuoto! Il britannico ha 4.076 secondi di vantaggio su Verstappen GIRO 3470 Nonostante la gomma differente Leclerc non sta perdendo molto da Norris. Il distacco tra i due è di 3.489 GIRO 3370 Lungo di Bearman che finisce con il posteriore sull’erba GIRO 3370 Antonelli si sta avvicinando a Verstappen. Il distacco tra i due è di 3.556 GIRO 3270 Questa la classifica provvisoria del GP del Canada quando quasi tutti i piloti hanno effettuato la prima sosta: 1 George Russell Leader 1 2 Max Verstappen +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Antonelli a caccia di Verstappen, Leclerc insegue le Mclaren

F1 Canada: le prove libere Parte bene Leclerc dietro a Verstappen. McLaren testa le evoluzioni tecniche Diretta Vai su X

Le FP3 del GP del Canada si sono concluse con il primo posto di Lando Norris. Un ottimo Leclerc a meno di un decimo dalla McLaren seguito da Russell, Hamilton e Verstappen. Piastri leggermente più staccato dal gruppo di testa. Vai su Facebook

