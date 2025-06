Live di Shiva Daviddi fa mea culpa | Situazione gestita con leggerezza

Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe, ha espresso una presa di coscienza sincera e un invito alla riflessione: ammettere di aver sottovalutato alcuni aspetti può sembrare un passo indietro, ma in realtà è il primo per un cammino di maggiore responsabilità e consapevolezza. La gestione di situazioni delicate richiede attenzione e, soprattutto, umiltà nel riconoscere gli errori. Solo così si potrà davvero migliorare e tutelare la comunità.

"Non posso esimermi dal non condividere in parte le riflessioni dell’ex consigliere Gabriele Torricelli sull’esibizione di un artista. Non voglio sottrarmi: avrei dovuto indagare meglio sulla sua storia e sono stato ‘leggero’ nell’accettare che un personaggio che nella sua quotidianità lancia un certo tipo di messaggio alle giovani generazioni, si sia potuto esibire in quel contesto". Con queste parole ieri il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi è intervenuto sulle polemiche sollevate dopo il concerto del rapper Andrea Arrigoni in arte Shiva durante il ‘ Mosa festival ’. "A Casalgrande si è esibito il rapper Arrigoni, condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato duplice omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it