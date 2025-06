LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | Riva brillante secondo nei 1500 attesa per Iapichino

Vivi l’emozione della Diamond League di Stoccolma 2025 in diretta! Dopo il brillante secondo posto di Riva nei 1500 metri e l’attesa per Iapichino, la giornata promette spettacolo con gli eventi più attesi. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: ogni istante è un’occasione per emozionarsi con l’atletica di livello mondiale. La pista è pronta, le sfide sono lanciate—non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:20 Spazio ai 100 metri maschili, gara non valida per la Diamond League. Di seguito la startlist: Sidwall (SWE), Nkoana (RSA), Zirignon (SWE), Leotela (RSA), King (USA), Azamati (GHA), Eriksson (SWE), Pihl (SWE) 17:17 Salgono i decibel dello Stadio di Stoccolma. Entrano nell’arena gli astisti, con il fenomeno Armand Duplantis che scalda i suoi connazionali. Questi i protagonisti: Daniel (USA), Lavillenie (FRA), Vloon (NED), Marschall (AUS), Sasma (TUR), Obiena (PHI), Kendricks (USA), Karalis (GRE), Duplantis (SWE) 17:14 Si procede con la presentazione delle iscritte alla gara di salto in alto femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Riva brillante secondo nei 1500, attesa per Iapichino

Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber - A Doha, in Qatar, la terza tappa della Diamond League ha brillato per emozioni e prestazioni straordinarie.

SETTIMA TAPPA! È ancora #DiamondLeague di atletica, con il circuito che fa tappa a Stoccolma: tanti italiani in pista oggi, con grande attesa per Iapichino e Dosso. Nei prossimi tweet il programma con gli azzurri in gara. Diretta tv Sky Sport e Rai Sport dal Vai su X

ATLETICA AZZURRA IN SCENA A OSLO! Zaynab Dosso debutta all’aperto sui 100 metri nella Diamond League! Dopo un inverno da sogno (oro europeo e argento mondiale sui 60 metri), è pronta a sfidare Asher-Smith e Ta Lou-Smith! Filippo T Vai su Facebook

