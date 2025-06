LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | record italiano di Carmassi nei 100 hs Iapichino brillante seconda a metà gara

Benvenuti alla live della Diamond League di Stoccolma 2025, uno spettacolo senza precedenti che promette emozioni intense! Tra record italiani, gare combattute e performance da cardiopalmo, il cuore dell’atletica batte forte. Carmassi nei 100 hs, Iapichino seconda in gara e Duplantis pronto a scrivere il nuovo record del mondo: tutto è possibile in questa serata magica. Rimanete con noi per non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria manifestazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:07 Ci siamo! Inizia lo spettacolo di Armand Duplantis! Lo svedese ha appena conquistato la gara ed ora prova la misura di 6.28 che significherebbe nuovo record del mondo. 19:05 49.78 e vittoria nei 400 metri per la statunitense Isabella Whittaker. Seconda posizione in 50.07 per la norvegese Jaeger, terza la britannica Anning in 50.17. 19:04 A metà gara Larissa Iapichino è seconda con 6.90 sempre alle spalle di Davis-Woodhall. L’americana guida con 7.05. 19:01 Torniamo in pista con i 400 metri femminili. Di seguito la startlist: Miklos (ROU), Williams (BAR), Weil (CHI), Adeleke (IRL), Jaeger (NOR), Whittaker (USA), Anning (GBR), Klaver (NED) 18:59 Inizia lo show personale di Duplantis, a segno agevolmente con la misura dei 6 metri esatti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: record italiano di Carmassi nei 100 hs. Iapichino brillante seconda a metà gara

