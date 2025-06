LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | ottima Larissa Iapichino e record italiano per Carmassi 6.28 di un immenso Duplantis

Benvenuti alla nostra emozionante diretta della Diamond League di Stoccolma 2025, dove protagonisti come Larissa Iapichino e Carmassi hanno regalato prestazioni straordinarie, e il magico Duplantis ha stabilito un nuovo record mondiale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di atletica leggera, che ci sta regalando emozioni intense. Rimanete con noi: clicca qui per aggiornamenti continui e vivere ogni attimo di questa straordinaria competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League di Stoccolma. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:57 Tappa di Diamond League che ci ha consegnato un altro record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta. Lo svedese ha deliziato il pubblico firmando un gran 6.28. In casa Italia è arrivata la conferma di Larissa Iapichino, che dopo il 7.06 siglato a Palermo coglie un’ottima seconda posizione con 6.90. Infine lo strepitoso record italiano nei 100 hs femminili di Giada Carmassi in 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: ottima Larissa Iapichino e record italiano per Carmassi. 6.28 di un immenso Duplantis

