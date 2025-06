LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | Larissa Iapichino sfida le big mondiali del lungo

Benvenuti alla diretta live della Diamond League di Stoccolma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di atletica di tutto il mondo. Tra le protagoniste, spicca Larissa Iapichino, pronta a sfidare le big mondiali del lungo in un contesto ricco di emozioni e record. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire chi salirà sul podio di questa affascinante tappa internazionale. La competizione sta entrando nel vivo!

18:12 E' il momento dei 200 metri maschili. Di seguito l'elenco dei protagonisti: Hartman (GER), Karriem (RSA), King (USA), Brown (CAN), Erlandsson (SWE), Mena (CUB), Laon (SWE), Fahnbulleh (LBR) 18:09 Proseguono intanto le gare di salto in alto femminile e salto con l'asta maschile. A breve le misure da podio. 18:05 52.12 e record del meeting per Femke Bol. L'olandese risponde presente dinanzi all'americana Muhammad (52,91) ed alla panamense Woodruff (53.99). Molto affaticata Folorunso, che paga le tantissime gare disputate chiudendo in ultima piazza con il crono di 55.

