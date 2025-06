LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | Larissa Iapichino sfida le big mondiali del lungo Record italiano per Carmassi nei 100 hs

Preparatevi a vivere l’emozione della Diamond League di Stoccolma 2025, un evento imperdibile che mette in luce le grandi stelle dell’atletica mondiale. Dalla sfida tra Larissa Iapichino e le big del lungo, ai record italiani di Carmassi nei 100 hs, ogni attimo promette spettacolo. Rimanete sintonizzati: clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa notte di atletica eccezionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:01 Torniamo in pista con i 400 metri femminili. Di seguito la startlist: Miklos (ROU), Williams (BAR), Weil (CHI), Adeleke (IRL), Jaeger (NOR), Whittaker (USA), Anning (GBR), Klaver (NED) 18:59 Inizia lo show personale di Duplantis, a segno agevolmente con la misura dei 6 metri esatti. 18:56 Stanno per iniziare anche gli uomini del lancio del disco. Questi i partecipanti: Denny (AUS), Ceh (SLO), Stona (JAM), Weisshaidinger (AUT), Stahl (SWE), Prufer (GER), Okoye (GBR), Janssen (GBR) 18:55 1:41.95 e primato mondiale stagionale per il keniano Emmanuel Wanyonyi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida le big mondiali del lungo. Record italiano per Carmassi nei 100 hs

