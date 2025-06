LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | Larissa Iapichino sfida le big del salto in lungo

Benvenuti alla emozionante diretta della Diamond League 2025 a Stoccolma! Lo spettacolo dell’atletica torna nella capitale svedese con protagonisti di livello mondiale, tra cui l’idolo di casa Armand Duplantis e le nostre stelle italiane Larissa Iapichino e Zaynab Dosso. La sfida è aperta: chi scriverà il prossimo capitolo di questa affascinante stagione? Rimanete con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2025 di Stoccolma. Nella capitale svedese torna lo spettacolo dell’atletica con una parata di stelle internazionali tra cui l’idolo di casa Armand Duplantis. Diversi italiani iscritti alle gare, con le punte Larissa Iapichino e Zaynab Dosso pronte a stupire. In campo maschile occhi puntati sul tentativo di ennesimo record del mondo dello svedese Duplantis ed un terzetto pronto a dare spettacolo nei 400 ostacoli con il norvegese Karsten Warholm, lo statunitense Rai Benjamin ed il brasiliano Alison Dos Santos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida le big del salto in lungo

