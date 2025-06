LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | infinito Duplantis! 6.28 e nuovo record del mondo

Benvenuti alla diretta della Diamond League di Stoccolma 2025, un evento imperdibile che sta regalando emozioni indimenticabili! Tra record mondiali, nazionali ed europei, il pubblico scandinavo sta vivendo una giornata da sogno. Andreas Almgren domina i 5000 metri, puntando al record europeo, mentre il duello infinito tra Duplantis e il suo nuovo record del mondo infiamma gli appassionati. Rimanete con noi: l’azione è appena iniziata e ci aspettano ancora grandi sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:25 12:44.27 per Andreas Almgren! Record nazionale, record europeo e record del meeting. Giornata da incorniciare per l’atletica svedese. Secondo posto in 12:57.46 per l’etiope Girma, terzo l’australiano Robinson in 12:58.38. 19:24 Intanto lo svedese Almgren vuole regalare un’altra gioia al pubblico di casa. Lo scandinavo fa il vuoto nei 5000 metri e punta dritto al record europeo. 19:23 Quinto balzo da 6.82 per Larissa Iapichino. Molto costante la prova odierna dell’azzurra, che conserva la seconda posizione ad un salto dal termine. 19:22 Come consuetudine Duplantis decide di chiudere la gara senza provare una misura ulteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it