LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA | infinito Duplantis 6.28 e nuovo record del mondo! Seconda Larissa Iapichino nel lungo

L'atmosfera è infuocata alla Diamond League di Stoccolma 2025: Duplantis vola a 6.28 e stabilisce un nuovo record mondiale, mentre Larissa Iapichino conquista il podio nel lungo. La tensione aumenta con gli ultimi sprint e salti che promettono emozioni indimenticabili. Non perdere nemmeno un minuto: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni attimo di questa straordinaria giornata di atletica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Penultima gara di giornata ed ultima italiana al via. Ci sono i 100 metri femminili con Zaynab Dosso. Questa la superba startlist: Dosso (ITA), van der Weken (NED), Ta Lou-Smith (CIV), Asher-Smith (GBR), Alfred (LCA), Neitca (GBR), Henriksson (SWE), McCoy (LBR) 19:39 Altro ottimo salto che conferma la bontà della gara dell’azzurra. 6.85 a chiudere una serie aperta con 6,89 e continuata con un nullo, un 6.90 ventoso, un 6.66 ed un 6.82. Iapichino chiude in seconda posizione. Vittoria per Davis-Woodhall con 7.05, terza l’americana Moore con 6.76. 19:37 Tara Davis-Woodhall si congeda con un salto da 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: infinito Duplantis, 6.28 e nuovo record del mondo! Seconda Larissa Iapichino nel lungo

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - diamond - league

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

DIRETTA Atletica, #DiamondLeague : #Dosso, #Tortu, #Folorunso e #Riva in pista a Oslo Bislett Stadion #12giugno Guarda la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

Brava Ayo! Seconda in Diamond League Primato stagionale per Folorunso al Golden Gala nei 400 ostacoli (54.21), ottimo secondo posto a Roma alle spalle della giamaicana Knight (53.67) DIRETTA TV su Rai 2 #atleticaitaliana Vai su Facebook

LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida le big del salto in lungo; Atletica: dove vedere le gare di Oslo in diretta tv e streaming | Diamond League 2025; Diamond League Stoccolma 2025: programma Bauhaus Galan, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming · Atletica.

Diretta Diamond League 2025 Stoccolma/ Streaming video Rai: attesa per Iapichino e Dosso! (15 giugno) - Diretta Diamond League 2025 Stoccolma streaming video Rai: tornano Larissa Iapichino e Alessandro Sibilio nel Bauhaus Galan in Svezia. Da ilsussidiario.net