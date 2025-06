LIVE Alle 20.30 andata playout Samp-Salernitana | dopo le carte bollate ora parla il campo

Dopo un lungo mese di attesa e tensioni, il campo parla forte e chiaro: alle 20:30 si disputa la sfida decisiva tra Sampdoria e Salernitana, un vero e proprio spareggio salvezza. Tra polemiche, calore e 30 mila tifosi infuocati, il destino delle due squadre si decide sul prato. Una notte che promette emozioni e colpi di scena: il calcio torna protagonista, pronto a scrivere l’ultimo capitolo di questa battaglia.

Un lungo mese senza giocare, le polemiche e la paura di retrocedere. Alta tensione, grande caldo e 30 mila tifosi: spareggio da urlo.

