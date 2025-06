LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | si accende la lotta Ferrari-Porsche per il successo

12.37 Ci siamo, la Ferrari n.51 di Calado si fermerà al termine di questo giro con un vantaggio attuale di 56? sulla n.83 AF Corse di Kubica e circa 1'15" sul tandem Ferrari n.50Porsche n.6. 12.35 Porsche vuole continuare a mettere sotto pressione la Ferrari, con Vanthoor che si è avvicinato ad un paio di secondi dalla 499P ufficiale n.50 di Nielsen. 12.34 Tra uno o al massimo due giri arriverà il pit-stop della Ferrari ufficiale n.51 di Calado, che in questo momento sta guidando la classifica assoluta dopo la sosta dei tre equipaggi avversari in regime di slow zone.

24 Ore Le Mans, Porsche verso il bis in LMGT3. Ferrari e Valentino Rossi ci provano - La 24 Ore di Le Mans si avvicina, portando con sé un mix di emozioni e incertezze. La battaglia in LMGT3 si infiamma, con Porsche che punta al bis dopo il successo dello scorso anno, mentre Ferrari e Valentino Rossi si preparano a sfidare i rival storici e le nuove protagoniste come Mercedes.

Tripletta Ferrari dopo le prime 4 ore della 24 ore di Le Mans! La 50 sta dominando con quasi 20 secondi di vantaggio sulla 83 e sulla 51, che hanno appena superato la Porsche n° 6 che partiva ultima.

La classifica della #LeMans24 dopo un'ora dal via: Porsche al comando in Hypercar, Ferrari in zona podio

Le Mans, segui la 24 Ore in diretta - Semaforo verde alle 16:00 per la gara più iconica e leggendaria dell'automobilismo