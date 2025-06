LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Safety Car! Porsche vs Ferrari nella notte out BMW n 46

Se sei appassionato di motori e non vuoi perdere neanche un'azione, la notte della 24 Ore di Le Mans 2025 promette emozioni indimenticabili. Tra safety car, battaglie tra Porsche e Ferrari e l’incidente a Tertre Rouge, ogni secondo conta. Clicca qui per aggiornamenti live e vivi con noi questa epica sfida che tiene il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi!

3.18 Tre SC in pista, il gruppo dovrà essere ricompattato ad una singola vettura di sicurezza. Sarà come sempre una lunga neutralizzazione, aspettiamo per darvi una classifica completa. 3.14 Lunga bandiera gialla ora, tutti si fermano in pit road ora come da pronostico. 3.11 INCIDENTE A TERTE ROUGE! La n. 24 Nielsen Racing è ferma. Safety Car! 3.08 Lotta al femminile tra Wadoux (Ferrari GT n. 150) e Bovy (Iron Dames Porsche n. 85). La prima ha la meglio sulla belga. 3.05 Ritiro per la BMW n. 46. Niente da fare per Valentino Rossi ed i propri compagni di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it