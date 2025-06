LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche vs Toyota e Ferrari nella notte Ritiro per BMW n 46

Le emozioni della 24 Ore di Le Mans 2025 sono in pieno fermento! Tra battaglie epiche tra Porsche, Toyota e Ferrari, sospetti investigativi e imprevisti, il nostro live ti tiene aggiornato minuto per minuto. Resta con noi per scoprire come si svilupperanno le gare e se la BMW N. 46 potrà tornare in corsa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere l’adrenalina di questa notte leggendaria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.14 Nuove soste a Le Mans, si riparte come sempre dalla categoria LMP2. 4.11 Marciello sotto investigazione per infrazione ai box, lo svizzero è in quarta piazza al momento. 4.08 Toyota n. 8 resta vicino alla Porsche n. 6. Ferrari segue con la vettura n. 83 AF Corse. 4.04 Problemi per la BMW n. 31, la M4 GT3 EVO ha colpito un coniglio. 4.01 Penalità per la Porsche n. 4 e per la 963 ufficiale n. 5 per non aver rispettato le regole in fase di Slow Zone. 3.57 Ritiro per la Cadilac n. 101 WTR. Grande peccato per la line-up americana al debutto con Cadillac a Le Mans in Hypercar. 🔗 Leggi su Oasport.it