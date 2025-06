LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche vs Ferrari nella notte

Preparati a vivere l’emozione senza sosta delle 24 Ore di Le Mans 2025, uno spettacolo di velocità e strategia tra Porsche e Ferrari nella notte più intensa dell’automobilismo mondiale. Resta aggiornato con la nostra diretta live e segui ogni sorpasso, ogni sfida e ogni emozione in tempo reale. La battaglia è appena cominciata: clicca qui per non perdere nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.22 Pera precede le due Lexus Akkodis ASP in LMGT3. Il n. 92 Manthey ha vinto quest’anno la 6h di Imola ed è pienamente in corsa per il titolo. 2.19 AF Corse Ferrari è virtualmente la rivale della Porsche n. 6. La Ferrari n. 50 è costretta a risalire. 2.16 Ferrari si contende con Porsche e BMW in LMGT3. Manthey è virtualmente leader con Riccardo Pera. 2.13 OA by TF n. 199 si conferma in cima alla classifica in LMP2 PRO Am. Dane Cameron controlla la classifica assoluta. 2.10 Estre e Kubica restano in prima e seconda piazza, la Porsche ha un margine di 33 secondi sulla Ferrari 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Porsche vs Ferrari nella notte

In questa notizia si parla di: ferrari - porsche - diretta - mans

24 Ore Le Mans, Porsche verso il bis in LMGT3. Ferrari e Valentino Rossi ci provano - La 24 Ore di Le Mans si avvicina, portando con sé un mix di emozioni e incertezze. La battaglia in LMGT3 si infiamma, con Porsche che punta al bis dopo il successo dello scorso anno, mentre Ferrari e Valentino Rossi si preparano a sfidare i rival storici e le nuove protagoniste come Mercedes.

La classifica della #LeMans24 dopo un'ora dal via: Porsche al comando in Hypercar, Ferrari in zona podio Segui la diretta testuale integrale su LiveGP https://livegp.it/news/224897961478/wec-24h-di-le-mans-la-cronaca-live… Vai su X

24 Ore di Le Mans 2025: la griglia di partenza. Orari diretta tv e streaming Dominano le Cadillac con Lynn e Bamber. Jaminet terzo con la Porsche. Ferrari solo settima con Fuoco. Le altre 499P fuori dalla top ten. #24OreLeMans Vai su Facebook

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari di Kubica in battaglia con Porsche; LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; Le Mans, segui la 24 Ore in diretta.

Le Mans, segui la 24 Ore in diretta

Riporta autosprint.corrieredellosport.it: Semaforo verde alle 16:00 per la gara più iconica e leggendaria dell'automobilismo: segui l'intera 24 Ore con la nostra diretta testuale ...