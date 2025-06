LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche vs Ferrari nella notte out BMW n 46!

L'emozione delle 24 ore di Le Mans 2025 prende vita nella notte, tra sfide epiche e colpi di scena mozzafiato. Porsche e Ferrari si sfidano in una battaglia infinita, mentre BMW vive un momento difficile. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni istante di questa corsa leggendaria, perché il dramma, la passione e l'abilità dei piloti ti aspettano a ogni curva. Non perdere neanche un secondo di questa spettacolare gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.33 KELVIN VAN DER LINDE NELLA GHIAIA! Si spengono i sogni di gloria per la BMW n. 46, ferma nella via di fuga delle curve Porsche! 2.30 Gara in salita per la Rossa n. 51 dopo due penalitĂ in pochi minuti ed una foratura. 2.27 Sosta per la Ferrari n. 51, cerca la rimonta l'auto che ha vinto la 24h Le Mans 2025. 2.25 La Ferrari n. 50 è sotto investigazione per aver tagliato la postazione 3 dei commissari (curva 1-2). Attenzione all'ipotetica penalitĂ . 2.22 Pera precede le due Lexus Akkodis ASP in LMGT3. Il n. 92 Manthey ha vinto quest'anno la 6h di Imola ed è pienamente in corsa per il titolo.