LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Porsche e Toyota mettono pressione a Ferrari

Se sei appassionato di corse e non vuoi perderti nemmeno un secondo dell'emozionante 24 Ore di Le Mans 2025, sei nel posto giusto! Porsche e Toyota spingono al massimo, mettendo pressione a Ferrari in una sfida mozzafiato sotto le luci notturne della celebre gara. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48 Ye attacca ancora! La Porsche n. 6, nel frattempo, si colloca alle spalle degli altri dopo aver cambiato le gomme, unica vettura nel gruppo di testa a farlo. 4.44 Ye continua ad avvicinarsi alla Toyota di testa, la bagarre si accende nella notte di Le Mans. 4.40 Manthey mantiene il controllo in LMGT3. Ryan Hardwick è attualmente in auto al posto di Riccardo Pera. 4.38 Cadillac prova a riavvicinarsi alla testa della corsa, missione non semplice. 4.34 Toyota GR n. 8 balza in vetta sulla Porsche che scivola in quinta posizione. Niente cambio gomme per i tedeschi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Porsche e Toyota mettono pressione a Ferrari

