LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | la Ferrari sogna tre rosse davanti!

Sei pronto a vivere l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025? La gara è in pieno svolgimento e le protagoniste sono tre Ferrari mozzafiato, che sognano di dominare questa leggendaria corsa. Segui ogni aggiornamento in tempo reale e scopri come si evolve questa sfida epica tra le più grandi marche dell’automobilismo mondiale. Clicca qui per non perdere neanche un secondo della diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.44 Dettano il passo le Ferrari n.51, n.83 e n.50. 7.41 Sempre in testa la Porsche n.92 in GT3. 7.38 Nuovamente tre Ferrari davanti a tutti in Hypercar. 7.35 Cambio pilota per la Porsche numero 6. 7.32 Ghiotto tiene dietro Fittipaldi in LMP2. 7.29 Si ferma la Porsche numero 5. 7.26 Hanson insegue Calado, vicine le due Ferrari. 7.23 Grande vantaggio per le due Ferrari in Hypercar. 7.20 Ai box anche la Ferrari n.83. 7.19 Si ferma la Porsche n.92, leader nella GT3. 7.18 La n.83 si avvicina alla n.51 in testa alla corsa. 7.16 Box per la Toyota n.8 e la Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: la Ferrari sogna, tre rosse davanti!

