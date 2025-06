LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Kubica torna in vetta su Estre e Fuoco gara combattutissima!

L'adrenalina delle 24 Ore di Le Mans 2025 si infiamma, con Kubica che torna in vetta e una battaglia serrata tra i migliori piloti del mondo. La gara è un crescendo di emozioni, sorpassi e record, rendendo ogni istante imperdibile. Sei pronto a vivere questa sfida epica? CLICCA QUI per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un minuto di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.46 Nella categoria LMGT3 comanda Lietz del Manthey 1st Prom con 42.2 secondi su Al Harthy del team di Valentino Rossi. 01.43 Kubica piazza il suo miglior giro in gara in 3:27.562 e allunga a 44.o su Estre e 52.7 su Fuoco. Quarto Giovinazzi a 58.7. 01.40 Kubica di AF Corse #83 torna al comando della 24 Ore di Le Mans. Alle sue spalle Estre a 42.2, terzo Fuoco a 49.3 01.37 Momento importante. Estre si ferma ai box! 01.34 Giovinazzi dovrà scontare 5 secondi di penalità al prossimo pit-stop. 01.31 Prosegue l’ottimo stint di Estre che, con il tempo di 3:29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Kubica torna in vetta su Estre e Fuoco, gara combattutissima!

In questa notizia si parla di: kubica - estre - fuoco - mans

LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: comanda Estre davanti a Kubica, team di Valentino Rossi di nuovo in vetta nella LMGT3 - Vivi in tempo reale l'emozionante 24 Ore di Le Mans 2025, dove le sfide più avvincenti si intrecciano tra piloti leggendari e team d'élite.

Rilasciata la storica "foto di gruppo" delle sessantadue vetture che prenderanno parte alla novantatreesima edizione della 24 Ore di Le Mans. L'azione in pista inizierà domani (mercoledì) con le FP e le prime qualifiche, la Hyperpole per le tre classi (Hypercar, Vai su Facebook

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari di Kubica al comando; Le Mans, segui la 24 Ore in diretta; LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole.

24 Ore di Le Mans 2025: dopo otto ore la Ferrari #83 di Kubica comanda sulla #51 di Giovinazzi. Terza la Porsche, poi l'altra Ferrari

Riporta eurosport.it: Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno.