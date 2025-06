LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | green flag! Porsche sfida Toyota e Ferrari nella notte Ritiro per BMW n 46

Vivi l’emozione delle 24 ore di Le Mans 2025, l’evento più atteso dell’anno nel mondo delle corse. Tra sfide epiche tra Porsche, Toyota e Ferrari, colpi di scena e ritiro inaspettati, ogni momento è un tuffo nell’adrenalina pura. Resta aggiornato con la nostra diretta live per non perdere neanche un secondo di questa notte leggendaria, perché alla fine, solo uno salirà sul gradino più alto del podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.51 Green flag! Si riparte a 12h e 09 dalla fine. 3.48 Porsche n. 6, Toyota GR n. 8 e AF Corse Ferrari n. 83. Vanthoor è pronto per difendersi da Ryo Hirakawa e da Yifei Ye. 3.42 Pass Around concluso, siamo pronti per ripartire 3.38 Testacoda in regime di SC per la Peugeot n. 93. Ci avviciniamo all’ultima parte della procedura, Porsche n. 6 al comando. 3.33 Seconda parte della SC, pronti per il ‘Pass Around’. 3.27 Tra poco si ricompatta lo schieramento, cambio freni per Lexus. 3.22 Gruppo ancora sgranato, continua la procedura di SC. Sicuramente la Porsche è in cima alla classifica alla ripartenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: green flag! Porsche sfida Toyota e Ferrari nella notte. Ritiro per BMW n. 46

