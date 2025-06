LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | finale thrilling Una scatenata Porsche mette a rischio la vittoria della Ferrari

Vivi in tempo reale l’adrenalina delle 24 Ore di Le Mans 2025, un evento che sta regalando emozioni mozzafiato e colpi di scena incredibili. La tensione cresce mentre una Porsche scatenata mette a rischio la vittoria della Ferrari. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e un finale thrilling che rimarrà nella storia dell’automobilismo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Ora attendiamo il pit della n. 51. 14.38 Sosta per le due Ferrari n. 50 e n. 83 oltre alla n. 6 Porsche. 14.35 Siamo vicino alla sosta finale, manca sempre meno all’inizio dell’ultima ora. 14.32 LOTTA IN LMP2 per il primato tra VDS Panis Racing ed Inter Europol Competition. Esteban Masson insegue Nick Yelloly. 14.29 Attendiamo una nuova sosta per i protagonisti di testa, la penultima di giornata in teoria. 14.25 Bourdais segna il giro veloce con la Cadillac n. 38. Gli americani si confermano sul giro secco, ma non in gara. 14.22 Si ferma la Porsche n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: finale thrilling. Una scatenata Porsche mette a rischio la vittoria della Ferrari

[#LeMans] Alla vigilia dei primi test per la 24h 2025, i piloti delle 499P ribadiscono che l'obiettivo è prendere il massimo dei punti possibili in ottica campionato, con lotta che sarà ancor più serrata tra rivali agguerritissimi. Vai su Facebook

