Il fascino delle 24 Ore di Le Mans 2025 si infiamma nella notte, con Ferrari e Porsche pronti a sfidarsi fino all'ultimo giro. La tensione cresce tra sorpassi mozzafiato e strategie intricate, mentre i protagonisti lottano per il podio. La battaglia è ancora aperta: chi conquisterà la vittoria? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché questa finale promette emozioni incredibili fino alla bandiera a scacchi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Kubica continua a comandare con 33.2 su Estre che continua a spingere a tutta per evitare l’attacco di Fuoco che rimane a un secondo di distacco. 15.15 Mentre ci avviciniamo ai pit-stop, la situazione vede Kubica al comando con 35.6 su Estre ma Fuoco è sempre più vicino! 15.12 Attenzione! Giovinazzi in un team radio annuncia un problema alla sua Ferrari #51. Vedremo se riuscirà a rimanere a contatto con i primi. Fuoco intanto si fa sotto a Estre! Gap di appena 1.3 tra i due! 15.09 Nella categoria LMP2 la battaglia si fa serrata con Yelloly che precede Masson per soli 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: finale thrilling. Ferrari vicina al successo ma la Porsche non molla

