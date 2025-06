LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari torna al comando con Ye! 11h alla fine

Benvenuti alla nostra copertura live delle 24 Ore di Le Mans 2025! Dopo ore di emozioni, sorpassi e colpi di scena, Ferrari torna al comando a sole 11 ore dalla fine, riaccendendo la passione dei tifosi. La battaglia tra i grandi costruttori prosegue con intensità , mentre ogni giro porta nuove emozioni e sorprese. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché questa corsa è ancora tutta da vivere!

5.01 Si completa una nuova ora, tre costruttori sono in lotta per la 24h Le Mans 2025. 4.59 Ci avviciniamo ad una nuova fase di stop in LMGT3. 4.56 Giro veloce per Bamber a poco più di 11h dalla fine. Il pilota Cadillac ha firmato il best lap nel corso del 142mo giro. 4.53 VISTA AF Corse all'attacco in GT. Simon Mann recupera lentamente nei confronti della Porsche n. 92. 4.50 FERRARI TORNA AL TOP! La 499P n. 83 AF Corse passa la Toyota n. 8 e riprende la vetta con Yifei Ye. 4.48 Ye attacca ancora! La Porsche n. 6, nel frattempo, si colloca alle spalle degli altri dopo aver cambiato le gomme, unica vettura nel gruppo di testa a farlo.

