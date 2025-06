LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari senza rivali a 5h dalla fine

Vivi l'emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta e immergiti in una corsa mozzafiato con Ferrari leader a cinque ore dalla fine! Segui ogni aggiornamento, sorpasso e colpo di scena in tempo reale, mentre i piloti si sfidano tra strategie audaci e adrenalina pura. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa epica sfida, perché in questa gara nulla è scritto fino all'ultimo chilometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Comincia nel frattempo una nuova tornata di pit-stop in Hypercar. La prima vettura a fermarsi è la Ferrari n.50 di Miguel Molina. 10.57 Entra ai box la Ferrari n. 21, torna Alessio Rovera in pista. Vediamo ora l’italiano se riuscirà nel miracolo di recuperare sulla Porsche di testa. 10.55 Sotto investigazione Seb Bourdais (Cadillac n. 38) per un errore all’ingresso pit lane. 10.52 Non scende il distacco di VISTA AF Corse Ferrari n. 21 nei confronti di Manthey Porsche n. 92. La vettura tedesca conduce l’evento senza problemi 10. 50 Per ora una sola SC ha segnato la 24h Le Mans 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari senza rivali a 5h dalla fine

In questa notizia si parla di: ferrari - diretta - mans - rivali

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

[#LeMans] Alla vigilia dei primi test per la 24h 2025, i piloti delle 499P ribadiscono che l'obiettivo è prendere il massimo dei punti possibili in ottica campionato, con lotta che sarà ancor più serrata tra rivali agguerritissimi. Vai su Facebook

LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; 24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tre Ferrari in testa, Valentino ritirato; DIRETTA LeMans24 2025, Live Gara: Ferrari a caccia del tris - CRONACA - News - WEC.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2025/ Video streaming tv: comanda la Ferrari con Fuoco! (14-15 giugno) - Diretta 24 Ore Le Mans 2025 streaming video tv sabato 14 e domenica 15 giugno: orario, risultato live e vincitori della corsa francese. Riporta ilsussidiario.net