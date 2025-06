LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari sempre in testa Porsche vuole crederci

Vivi l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta! Ferrari sempre al comando, ma Porsche non si dà per vinta e sogna il colpaccio. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi, strategie e sorpassi mozzafiato: clicca qui per seguire la diretta live e vivere da protagonista questa epica sfida tra le grandi dell’automobilismo. La corsa è appena iniziata…

13.56 Gomme nuove per la Ferrari n. 50, solo carburante per gli altri. 13.55 Ferma la Ferrari n. 50, la Porsche n. 6 e la Ferrari n. 83 AF Corse. 13.53 Porsche si avvicina ed ora si prepara per attaccare Nielsen. La n. 6 è semplicemente superiore con gomme nuove. 13.50 Campbell passa Calado con semplicità. La vettura n. 6 si lancia ora all'inseguimento di Nielsen. 13.48 Porsche vs Ferrari (capitolo 1?). Campbell attacca Calado, lotta per il terzo posto. 13.46 VDS Panis Racing non sbaglia e resta in cima al gruppo in LMP2. Non ci sono rivali per la compagine che gareggia regolarmente anche nell'European Le Mans Series.

In questa notizia si parla di: ferrari - porsche - diretta - mans

24 Ore Le Mans, Porsche verso il bis in LMGT3. Ferrari e Valentino Rossi ci provano - La 24 Ore di Le Mans si avvicina, portando con sé un mix di emozioni e incertezze. La battaglia in LMGT3 si infiamma, con Porsche che punta al bis dopo il successo dello scorso anno, mentre Ferrari e Valentino Rossi si preparano a sfidare i rival storici e le nuove protagoniste come Mercedes.

Tripletta Ferrari dopo le prime 4 ore della 24 ore di Le Mans! La 50 sta dominando con quasi 20 secondi di vantaggio sulla 83 e sulla 51, che hanno appena superato la Porsche n° 6 che partiva ultima. Segui la diretta testuale LIVE su www.fuoripista.net. Lin Vai su Facebook

La classifica della #LeMans24 dopo un'ora dal via: Porsche al comando in Hypercar, Ferrari in zona podio Segui la diretta testuale integrale su LiveGP https://livegp.it/news/224897961478/wec-24h-di-le-mans-la-cronaca-live… - X Vai su X

