LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari sempre in testa nonostante la penalità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 Nuova ora in archivio a Le Mans. Ferrari al comando con Antonio Fuoco n. 50 inseguito da Robert Kubica n. 83 (AF Corse). 8.57 Ci avviciniamo alle ultime 7 ore di gara. 8.54 Full course yellow: pista neutralizzata ad 80 kmh. 8.52 Alpine n.36 in ghiaia. 8.50 Ai box anche la n.51. 8.47 Si ferma anche la Ferrari n.83 di Kubica. 8.46 Si è fermata la Ferrari n.50 di Antonio Fuoco, 8.43 Meno di 2 secondi il distacco tra le due Ferrari. 8.40 Il polacco si avvicina alla testa della corsa. 8.37 Subito dietro la n.83 guidata da Robert Kubica. 8.34 Sempre in testa la Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari sempre in testa nonostante la penalità

