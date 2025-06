LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari sempre al comando Porsche unica vera minaccia

Preparati a vivere un'emozionante 24 ore di Le Mans 2025 in diretta, dove Ferrari si conferma al comando e Porsche si mostra come l’unica vera minaccia. Segui ogni istante di questa corsa epica, con aggiornamenti in tempo reale e momenti di pura adrenalina. Clicca qui per non perdere neanche un secondo di questa sfida mozzafiato, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 Yifei Ye sta limitando i danni in questo stint con gomme usate, non perdendo più di tanto rispetto agli inseguitori che hanno cambiato tutti gli pneumatici nell’ultimo pit-stop. 12.14 In LMP2 c’è sempre in testa la n.43 Inter Europol Competition di Nick Yelloly con un margine di 25? sulla n.48 VDS Panis Racing di Esteban Masson. 12.10 La Ferrari n.51 e la Porsche n.6 sono praticamente sulla stessa strategia, mentre le prime due 499P in classifica hanno meno carburante e devono sempre fermarsi con duetre giri d’anticipo. 12.08 Sono rimasti in sei gli equipaggi a pieni giri tra le Hypercar: tre Ferrari, una Porsche, una Cadillac e una Toyota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari sempre al comando, Porsche unica vera minaccia

In questa notizia si parla di: diretta - ferrari - porsche - mans

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

Tripletta Ferrari dopo le prime 4 ore della 24 ore di Le Mans! La 50 sta dominando con quasi 20 secondi di vantaggio sulla 83 e sulla 51, che hanno appena superato la Porsche n° 6 che partiva ultima. Segui la diretta testuale LIVE su www.fuoripista.net. Lin Vai su Facebook

La classifica della #LeMans24 dopo un'ora dal via: Porsche al comando in Hypercar, Ferrari in zona podio Segui la diretta testuale integrale su LiveGP https://livegp.it/news/224897961478/wec-24h-di-le-mans-la-cronaca-live… Vai su X

LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; 24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: tre Ferrari in testa, al comando quella di Kubica; Le Mans, segui la 24 Ore in diretta: Ferrari a caccia della terza di fila.

Le Mans, segui la 24 Ore in diretta - Semaforo verde alle 16:00 per la gara più iconica e leggendaria dell'automobilismo: segui l'intera 24 Ore con la nostra diretta testuale ... autosprint.corrieredellosport.it scrive